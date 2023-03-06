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    Шестеро детей погибли на дорогах Актюбинской области c начала года

    6 Марта 2023, 00:32

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области участились ДТП с участием несовершеннолетних. С начала года в регионе с участием детей произошло 14 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 16, погибло 6 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

    В январе 2023 года в районе одной из баз отдыха Актобе несовершеннолетний подросток, управляя снегоходом, наехал на группу людей, в результате погибла женщина и травмы получил 49-летний мужчина и 5 детей.

    Как оказалось, подросток взял снегоход у своего родственника без его разрешения.

    21 февраля на автодороге Самара-Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие, где погиб отец и трое его детей.

    4 марта на автодороге Шалкар-Базой несовершеннолетний, 2008 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Тойота Ленд Крузер», не справился с рулевым управлением, машина перевернулась. В результате девочка погибла, четверо несовершеннолетних с травмами доставлены в больницу.

    «С начала года на дорогах области с участием детей произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, 16 детей пострадали и 6 погибли. Основными причинами ДТП является нарушение правил дорожного движения водителями, а именно: превышение скорости и выезд на встречную полосу.

    Многие родители относятся небрежно к воспитанию своих детей и не контролируют их, что приводит к тяжким последствиям. Департамент полиции призывает родителей следить за поведением своих детей и не допускать, чтобы они управляли транспортными средствами», - сказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    В родительские чаты разослали информацию о необходимости усиления контроля за детьми в целях недопущения ДТП с их участием.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП МВД РК
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