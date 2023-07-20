Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Шесть тысяч яиц похитили сотрудники карагандинской птицефабрики

    20 Июля 2023, 22:22

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Рабочий и охранники птицефабрики похитили с предприятия продукцию на 312 тысяч тенге в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В УП Бухар-Жырауского района поступило сообщение с одной из птицефабрик – некое лицо с предприятия похитило 6 тысяч яиц. Сумма ущерба составила 312 тысяч тенге.

    В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых – трех мужчин в возрасте 23, 40 и 58 лет. Первый из них является рабочим птицефабрики, двое последних – охранниками. Они дали признательные показания, пояснив, что вступили в преступный сговор.

    Так, рабочий проносил в рюкзаке через КПП без досмотра похищенную продукцию, которая впоследствии делилась между подельниками. Таким образом, за месяц злоумышленники прибрали к рукам 6 тысяч яиц.

    Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нелегалов из Африки выявили в Алматы
    В хищении свыше 225 млн тенге подозревается бухгалтер ТОО «Темиржолсу-Мангыстау»
    Кредиты на 9 млн тенге оформила пара аферистов на акмолинку
    Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в ВКО
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау