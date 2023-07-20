Шесть тысяч яиц похитили сотрудники карагандинской птицефабрики

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Рабочий и охранники птицефабрики похитили с предприятия продукцию на 312 тысяч тенге в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В УП Бухар-Жырауского района поступило сообщение с одной из птицефабрик – некое лицо с предприятия похитило 6 тысяч яиц. Сумма ущерба составила 312 тысяч тенге.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых – трех мужчин в возрасте 23, 40 и 58 лет. Первый из них является рабочим птицефабрики, двое последних – охранниками. Они дали признательные показания, пояснив, что вступили в преступный сговор.

Так, рабочий проносил в рюкзаке через КПП без досмотра похищенную продукцию, которая впоследствии делилась между подельниками. Таким образом, за месяц злоумышленники прибрали к рукам 6 тысяч яиц.

Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».