26 Августа 2022 22:08

Шесть тысяч голов скота привезут из Европы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области развивают мясное животноводство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На республиканском слете животноводов глава региона Кумар Аксакалов сообщил, что для насыщения внутреннего рынка мясом говядины запустили две крупные откормочные площадки на 13 тыс. голов. Завезли более 5 тыс. голов высокопородного скота из стран Европы.

«В этом году планируется завоз из стран Европы около 6 тыс. голов молочного и мясного направления. Уже завезли более 1,7 тыс. голов племенного поголовья. Завозимый скот имеет высокий генетический потенциал, адаптирован к нашим условиям и является высокопродуктивным», - сообщил Кумар Аксакалов.

Представителей некоторых пород показали на выставке, которую посетил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

«Началось строительство трех птицефабрик, которые будут выпускать 16 тыс. тонн мяса бройлеров год. Две запустим в сентябре. Производство птицефабрик ориентировано на внутренней рынок, что полностью обеспечит потребность населения региона в мясе птицы», - заявил Кумар Аксакалов.

В Тайыншинском районе свинокомплекс ТОО «EMC-Агро» расширят до 200 тыс. голов, объемы производства мяса увеличатся до 20 тыс. тонн.

«Реализуется программа по развитию овцеводства. Открыли три племенных репродуктора на 5 тыс. голов. В планах - до конца года приобрести 20 тыс. голов овец», - добавил глава региона.

По его словам, реализация проектов позволит региону увеличить производство мяса со 105 тыс. до 135 тыс. тонн.