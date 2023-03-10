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    Шесть тысяч детей смогут бесплатно посещать кружки в Актюбинской области

    10 Марта 2023, 23:23

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 6000 бесплатных мест будет открыто за счет госзаказа в организациях дополнительного образования для детей в Актюбинской области в этом году. Об этом рассказала в ходе брифинга в РСК руководитель областного управления образования Нургуль Бертлеуова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2022 году Актюбинская область одной из первых разместила госзаказ в организациях дополнительного образования, выделив средства из местного бюджета. Всего было выделено финансирование на 5 тысяч мест по 4 направлениям. Стоимость одного места в кружке для ребенка составила более 14 тысяч тенге. Были также охвачены дети с ограниченными возможностями, для них был размещен заказ в 390 мест. Это такие кружки как ИЗО, керамика, плавание, шахматы, шашки», - сказала Нургуль Бертлеуова.

    С этого года внесены небольшие изменения. Так, утвержден список детских кружков, это 7 направлений в сфере образования, творчества и спорта. Также изменилась платформа, теперь все кружки размещены на платформе darabala.kz.

    «Как и в прошлом году один ребенок может посещать бесплатно только одну секцию. Всего выделено 6000 мест, в том числе 2840 мест в Актобе, остальные в 10 районах, кроме Иргизского и Каргалинского, откуда не поступила потребность в виду отсутствия поставщиков услуг», - сказала Н.Бертлеуова.

    Со следующей недели с 13 по 17 марта предприниматели - владельцы обучающих центров могут подать документы и принять участие в госзаказе на данные виды услуг. Для этого необходимо предоставить документацию, иметь педагогический коллектив, помещение, образовательные программы.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование
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