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    Шесть тысяч человек не могут покинуть круизный лайнер из-за китайской пары с симптомами коронавируса

    30 Января 2020, 17:16

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Шесть тысяч человек вынуждены находиться на итальянском круизном лайнере из-за пары, которая слегла с подозрением на коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Прибывшие на борт круизного лайнера Costa Crociere на этой неделе супруги из Гонконга слегли с жаром и острым респираторным заболеванием несколько дней назад. Есть опасения, что они заразились коронавирусом.

    Из-за сложившейся ситуации 6 тысячам пассажирам лайнера приказано не покидать судно.

    Пара из Гонконга сейчас сдает все необходимые анализы. Для этого из Рима прибыли эксперты, специализирующиеся на инфекционных заболеваниях и вирусах. Пару держат в изоляции в больничной палате на борту корабля.

    Они прибыли в Италию в аэропорт Мальпенса в Милане 25 января и поднялись на борт корабля в Савоне ранее на этой неделе.

    Агентство также сообщает, что около 59 итальянцев будут доставлены по воздуху в Италию из города Ухань в Китае, где разразился коронавирус. Ожидается, что они проведут 14-дневный карантин на военном объекте в Италии.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Италия Пневмония в Китае
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