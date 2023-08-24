Шесть стран станут участниками БРИКС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 15-го саммита страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) приняли Йоханнесбургскую декларацию. Также стало известно о том, что пять стран станут новыми участниками организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Отмечается, что Йоханнесбургская декларация охватывает самые разные вопросы. К тому же, данный 15-й саммит БРИКС по сути является первым саммитом БРИКС, который проводится в живом формате с начала пандемии коронавируса.

«Мы вновь заявили о своей приверженности, инклюзивной многосторонности и соблюдению международного права, включая принципы, заложенные в уставы об Организации Объединенных Наций. Мы обеспокоены продолжающимися конфликтами в различных уголках мира. Мы подчеркнули свою приверженность мирному разрешению разногласий и споров посредством диалога и консультаций. Мы отметили, что сейчас прекрасная возможность для молодежи развивать альтернативные платежные системы и продвигать национальные валюты. БРИКС готова рассматривать новые возможности для повышения стабильности, устойчивости глобальной финансовой архитектуры. В связи с этим лидеры БРИКС поручили своим министрам финансов рассмотреть вопрос национальных валют, а также различных платежных финансовых инструментов, которые работали бы с нацвалютами. На саммите была подтверждена важность контактов между людьми и повышение взаимопонимания, дружбы и сотрудничества», - сказал на саммите Президент ЮАР Сирил Рамапоза.

Также участники организации пригласили Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ, Саудовскую Аравию стать полноправными членами БРИКС. Их членство начнется с 2024 года.