Шесть стран ЕС получат дополнительную помощь Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия предложила Европейскому совету предоставить дополнительную финансовую помощь в размере 3,7 млрд евро шести государствам-членам в рамках инициативы SURE, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Временная поддержка по снижению рисков безработицы в чрезвычайной ситуации (SURE) доступна для государств-членов ЕС, которым необходимо мобилизовать значительные финансовые средства для борьбы с негативными экономическими и социальными последствиями вспышки коронавируса на своих территориях.

После оценки запросов Бельгии, Кипра, Греции, Латвии, Литвы, Мальты, Еврокомиссия предложила утвердить дополнительную финансовую помощь: Бельгии - 394 миллиона евро; Кипру - 125 миллионов евро; Греции - 2,5 миллиарда евро; Латвии - 113 миллионов евро; Литве - 355 миллионов евро; Мальте - 177 миллионов евро.

Общая финансовая помощь, предложенная Комиссией в рамках SURE, составляет 94,3 миллиарда евро для 19 государств-членов.

Указанная дополнительная поддержка поможет шести государствам-членам справиться с продолжающимся тяжелым социально-экономическим воздействием кризиса в свете возобновления инфекций и мер сдерживания, введенных в ответ на него.

Неблагоприятная ситуация в области здравоохранения и экономики привела к дальнейшему увеличению государственных расходов стран ЕС.



