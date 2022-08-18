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    Шестьсот деревьев высадят на Малом Талдыколе в Нур-Султане

    18 Августа 2022 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 августа, в воскресенье, планируется посадить деревья на территории Малого Талдыколя. На первом этапе планируется посадить порядка 600 деревьев лиственных пород, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт города.

    По Малому и Большому Талдыколю продолжается работа по интеграции городской территории с парковыми зонами столицы с использованием принципов эко-урбанизма.

    «На Малом и Большом Талдыколе в Нур-Султане будет создан экопарк. Для этих целей на первом этапе выделено финансирование в размере 1 млрд тенге. На сегодня разработана проектно-сметная документация по Большому Талдыколю, ведется разработка проектно-сметной документации по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на водном объекте малый Талдыколь», - отмечается на сайте столичного акимата.


    #Нур-Султан #Экология #Акимат
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