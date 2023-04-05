Шесть сортов риса передал Вьетнам для возделывания в Кызылординской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первое заседание казахстанско-вьетнамского Подкомитета по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства состоялось в городе Ханой. Казахстанскую делегацию представил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-вьетнамского взаимодействия в агропромышленном секторе, обменялись мнениями о возможностях расширения двустороннего сотрудничества.

В частности, Казахстан и Вьетнам договорились поспособствовать скорейшему подписанию Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии, а также обменяться ветеринарными и фитосанитарными требованиями при экспорте/импорте товаров и системами контроля за безопасностью производимой продукции.

В рамках визита в Ханой казахстанская делегация посетила головной офис крупнейшей компании Thai Binh Seed, специализирующейся на возделывании передовых сортов риса. На встрече с генеральным директором компании Чан Ман Бао поднят вопрос кооперации научно-исследовательских институтов Казахстана и Вьетнама по вопросам культивирования риса и кукурузы, экспериментального выведения инновационных сортов данных культур в условиях климатической зоны Казахстана.

В контексте установленного сотрудничества вьетнамская компания передала 6 сортов риса, подходящих к возделыванию на территории Кызылординской области с учетом свойств почвы и климатической зоны.