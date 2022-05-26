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    Шесть случаев оспы обезьян зарегистрировано в Бельгии

    26 Мая 2022, 13:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Шесть случаев заражения вирусом оспы обезьян были подтверждены в Бельгии во вторник, в то время как еще один вероятный случай пока ожидает результатов ПЦР-тестирования, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    22 мая в Бельгии было зарегистрировано четыре случая заболевания. При этом все инфицированные присутствовали на одном из фестивалей в городе Антверпене в начале этого месяца.

    Тем временем выявлено еще два случая заболевания и один вероятный случай заболевания. Семеро заболевших являются мужчинами.

    Федеральное агентство здравоохранения Бельгии Sciensano заявляет, что эпидемиологическая ситуация находится под пристальным наблюдением, поскольку Группа по оценке рисков (RAG) работает над рекомендациями в отношении подозреваемых случаев и контактов с подтвержденными случаями.

    Sciensano предоставит дополнительную информацию на своем веб-сайте для медицинских работников, в то время как информацию для широкой общественности можно найти на веб-сайте Агентства по уходу и здравоохранению.

    Пациенты, у которых диагностирован вирус, должны провести 21 день в изоляции.

    Эксперты говорят, что вирус, скорее всего, не станет следующей пандемией, учитывая тот факт, что оспа обезьян отличается от Covid-19.

    Помимо того, что у него более заметные симптомы и он передается медленнее, существуют также разработанные вакцины, и люди старше 45 лет уже вакцинированы против оспы.

    Кроме того, ситуация в области здравоохранения в Европе отличается от ситуации в странах, где возник вирус, и известно, что вирус не имеет долгосрочных последствий для заболевших.

    Однако Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупредил, что существует риск того, что вирус оспы обезьян может стать эндемичным на европейском континенте.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Бельгия Европа Мировые новости
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