Шесть штрафов выписали участникам свадебного кортежа в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Правонарушения на дорогах региона выявляют жамбылские полицейские по видеокамерам и при мониторинге социальных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, запрещенные маневры участников свадебного кортежа при въезде в село Сарыкемер Байзакского района выявили сотрудники департамента полиции Жамбылской области при мониторинге социальных сетей.

«В ходе изучения видеоматериала зафиксирован ряд нарушений ПДД - незаконно установленные световые сигналы красно-синего цвета, отсутствие государственных регистрационных номерных знаков, высунувшиеся из окон и люков молодые люди, дрифт и другие нарушения. Полицейские провели розыскные мероприятия и установили всех участников инцидента. Возраст нарушителей составил 22 - 27 лет», - пояснили в ведомстве.

Владельцы «Lada 21703» и «BMW 530» привлечены к административной ответственности по ряду статей Административного Кодекса РК. Это 590 ч. 9 (управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр), 230 ч. 2 (незаключение договора обязательного страхования), 596 ч. 2 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части), 630 ч. 1 (повреждение дорог).

Составлены административные протоколы на водителя «BMW 525» по ст. 593 ч. 1 КоАП РК (несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов) и владельца «Toyota Camry» по ст. 603 ч. 2 КоАП РК (установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов).

По фактам незаконной установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых сигналов (стробоскопа) и выезда на полосу встречного движения материалы дела для рассмотрения направлены в суд.

Машины водворены на штрафстоянку. Нарушителей оштрафовали на общую сумму 265 тысяч 650 тенге, пояснили в правоохранительном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени, лишенный пожизненно водительских прав 32-летний житель села Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области совершил дорожно-транспортное происшествие. По заключению экспертизы, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени. По данному факту начато досудебное расследование по статье 346 части 2 УК РК (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

В Жамбылской области проводится широкомасштабная акция по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, связанных с утомляемостью водителей «Сон за рулем». С начала акции полицейскими зарегистрировано 12 126 нарушений ПДД, 32 нарушителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.