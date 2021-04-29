Шесть школ закрыты на карантин в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области закрыты на карантин 6 школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев на брифинге Службы региональных коммуникаций, во втором квартале текущего года, с 1 апреля коронавирус обнаружен у 293 школьников, из них 138 учатся в традиционном формате, 155 дистанционно. С начала учебного года заболевание выявлено у 922 школьников.

По словам Н. Мустаева, в настоящее время постановлениями главных санитарных врачей городов и районов закрыты на карантин, кроме 6 школ, еще 69 классов в 40 школах, 7 групп в 7 детсадах, 1 группа в 1 вузе, 2 группы в 2 средних специальных заведениях. В этом году в области выявлено 8 883 случая заболевания КВИ, в том числе в январе 1 837, в феврале - 1 950, в марте - 2 138, в апреле - 3 884. В апреле взято под медицинское наблюдение 4 294 контактных лица. За последнюю неделю, с 22 по 28 апреля, по сравнению с периодом 15-21 апреля, показатель заболеваемости снизился на 7,2%, с 1 193 до 1 107. Из числа заболевших в апреле 1 370 (35,2%) работающие, 975 (25,1%) пенсионеры, 908 (23,3%) безработные, 293 (7,5%) учащиеся. В апреле проведено 66 544 ПЦР-теста, в среднем по 2 376 в день.

«В апреле мониторинговые группы провели 634 рейда, проверили 3 422 объекта. На 34 объектах выявлены нарушения санитарных требований. Составлены 130 протоколов, наложено штрафов на 8,2 млн тенге», – сказал Н. Мустаев.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области с начала года от коронавируса умерли 107 человек.