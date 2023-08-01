Шесть школ введут в эксплуатацию к 1 сентября в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в этом году на строительство 33 школ из различных источников финансирования предусмотрено выделить 23,6 млрд тенге. Планируется ввести в эксплуатацию 20 школ, из них шесть - к 1 сентября. Вопрос обсуждался на заседании аппарата акима области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды поручил строго контролировать качество строительных работ и следить за их своевременным завершением. Он также предупредили, что капитальный и текущий ремонты в школах необходимо полностью завершить до 1 сентября.

«Школы должны быть построены вовремя и переданы на благо населения. Ошибки по плану строительства и срокам допускать нельзя. Вы знаете, что сейчас в бюджете не хватает средств. Поэтому нужно эффективно потратить каждый бюджетный тенге и качественно выполнить задачу. Дайте строгое предупреждение подрядчикам, которые задерживают строительство школ. Если работа идет не так, как планировалось, мы будем рассматривать и ответственность руководителей профильных управлений и иных учреждений. Текущий и капитальный ремонт должны быть полностью завершены до 1 сентября. На объектах, где строительство идет медленно, следите за ходом, активизируйте работу», - сказал Дархан Сатыбалды.

По словам руководителя управления строительства Туркестанской области Тохтара Усубалиева, в соответствии с производственным графиком ведется строительство школ на 300 мест в Сарыагашском районе, на 300 мест - в Сайрамском районе, на 150 мест - в Тюлькубасском районе, на 200 мест - в городе Арыси. Они будут сданы 1 сентября. Работа по строительству дополнительного здания на 300 мест к школе №46 имени Абая в Келесском районе тоже находится на строгом контроле.

В новом учебном году ожидается открытие школы-интерната на 700 мест с общежитием на 500 мест в городе Туркестане. В отношении подрядчиков, недобросовестно исполняющих свои обязанности, со стороны управления приняты меры и наложены штрафы в рамках закона. Глава региона поручил расторгнуть договор с теми подрядчиками, которые пренебрегли договорными обязательствами по строительству школ.

На совещании руководитель управления образования Туркестанской области Динислам Болатханулы доложил о ходе проведения текущего и капитального ремонта в школах региона. В регионе функционируют 1275 образовательных учреждений, подведомственных Туркестанскому управлению образования. В 2021 году капитальный ремонт прошел в 13-ти школах, в 2022 году - в 16-ти.

В 2023 году предусмотрены средства из бюджета на проведение капитального ремонта 20-ти образовательных учреждений. Капитальный ремонт прошел в четырех школах, они введены в эксплуатацию. 11 школ будут готовы ко Дню знаний. Финансирование и ремонт остальных пяти школ перейдут на 2024 год.