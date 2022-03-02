Шесть школ построят в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ -Аким ВКО Даниал Ахметов в ходе встречи с населением Усть-Каменогорска рассказал, какие меры принимаются для улучшения школьной инфраструктуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Так, в регионе полностью решен вопрос трехсменных и аварийных школ. В целях снижения дефицита ученических мест в 2022 – 2025 годах планируется строительство 33 школ. В текущем году намечен ввод в эксплуатацию 7 школ, в том числе 4 взамен устаревших зданий.

В Усть-Каменогорске до 2025 года планируется строительство шести школ на 4 330 мест. Они будут находиться в левобережной части областного центра.

«В прошлом году в области провели капитальный ремонт 11 объектов образования и текущий ремонт 197 учреждений, в том числе в Усть-Каменогорске отремонтировано 35 школ и детских садов. В этом году на ремонты учреждений образования области предусмотрено 1,7 млрд тенге», – сообщил Даниал Ахметов.

Кроме того, для увеличения охвата детей и углубления навыков по IT направлениям в этом году будет открыто 30 школ программирования, из них одна школа появится в Усть-Каменогорске.



