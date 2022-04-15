Шесть сельских округов отрезаны от райцентра в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области шесть сельских округов в Кызылкогинском районе из-за разлива талых вод отрезаны от райцентра Миялы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за угрозы затопления села Миялы было принято решение для пропуска воды вскрыть трассу областного значения Миялы- Карабау -Индер. На сегодня после вскрытия дорожного полотна уровень воды на западной части автодороги снизился на два метра. Но после того, как дорога была вскрыта, шесть сельских округов оказались отрезанными от районного центра. Однако жители имеют сообщение с соседним Индерским районом. Оттуда осуществляется подвоз продуктов питания, есть возможность отправиться за медицинской помощью. Для тех, кому срочно нужно попасть в райцентр Миялы выделена резиновая лодка с подвесным мотором, которая осуществляет переправу людей. Уже переправлены 98 человек. На данный момент угрозы подтопления села Миялы не имеется. Ситуация находится на контроле»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Как ранее сообщалось, режим ЧС объявили в одном из районов Атырауской области.