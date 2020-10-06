Шесть птицефабрик запустят в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объемы собственного производства мяса птицы в Казахстане покрывают лишь 58% потребности внутреннего рынка. Об этом заявил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для полного насыщения внутреннего рынка, необходимо дополнительно увеличить мощности на 171 тысячу тонн мяса птицы. Эта задача будет реализована до конца 2023 года за счет ввода новых птицефабрик, а также расширения действующих мощностей птицефабрик», - сообщил Сапархан Омаров, выступая на заседании Правительства.

По словам министра, сокращение объемов импорта мяса птицы за счет отечественного производства позволит сохранить в экономике страны около 177 млн долларов или 77 млрд тенге ежегодно, которые сейчас уходят в виде валютной выручки в другие страны.

«Для выполнения указанной задачи в общей сложности будут запущены 19 птицефабрик на общую мощность 285 тысяч тонн мяса птицы, в том числе 6 птицефабрик с общей мощностью 70 тысяч тонн в этом году, 13 - общей мощностью 215 тысяч тонн в 2021-2023 годах. Это позволит покрыть потребности внутреннего рынка в полном объеме», - добавил С. Омаров.

По данным ведомства, для реализации вышеназванных 13 инвестпроектов дополнительно потребуется 147 млрд тенге, в том числе 69 млрд тенге кредитных ресурсов.