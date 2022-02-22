Шесть профилактических спусков лавин провели в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжают очищать от снега лавиноопасные участки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Сегодня на участке автодороги «Усть-Каменогорск-Алтай» (58-66 километр) проведен профилактический спуск лавин. В регионе лавинная опасность сохраняется уже несколько дней. Специалисты ВК филиала «Казселезащита» и ДЧС ВКО отметили, что в результате 6 взрывов сошло 7300 кубометров снежной массы.

«С начала зимнего периода в области произведено 46 спусков с общим объемом спущенного снега 37010 куб. м», - отметил Омар Дузгумбаев, руководитель областного филиала «Казселезащита».

Специалисты-наблюдатели областного филиала Казселезащиты ведут постоянный мониторинг за состоянием лавиносборов. По специальным снегомерным рейкам они определяют количество снега и необходимость его сброса.



