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    Шесть профилактических спусков лавин провели в ВКО

    22 Февраля 2022, 22:28

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжают очищать от снега лавиноопасные участки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Сегодня на участке автодороги «Усть-Каменогорск-Алтай» (58-66 километр) проведен профилактический спуск лавин. В регионе лавинная опасность сохраняется уже несколько дней. Специалисты ВК филиала «Казселезащита» и ДЧС ВКО отметили, что в результате 6 взрывов сошло 7300 кубометров снежной массы.

    «С начала зимнего периода в области произведено 46 спусков с общим объемом спущенного снега 37010 куб. м», - отметил Омар Дузгумбаев, руководитель областного филиала «Казселезащита».

    Специалисты-наблюдатели областного филиала Казселезащиты ведут постоянный мониторинг за состоянием лавиносборов. По специальным снегомерным рейкам они определяют количество снега и необходимость его сброса.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Погода МЧС
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