Шесть практических шагов для улучшения инновационной политики предложили молодым ученым РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице Казахстана стартовал онлайн-форум молодых ученых страны, организованный Фондом Первого Президента Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступление вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Азамата Батыркожа в первый день форума вызвало особый интерес. Более подробно об этом в нашем интервью.

- Азамат Байкуанышевич, Ваш доклад назывался «Модель Назарбаева» - стратегический ответ на вызовы XXI века». В чем суть этой модели?

- Важнейшим элементом модели является стратегическое видение. В Стратегии «Казахстан 2050» были названы 10 глобальных вызовов XXI века. Среди них - Третья индустриальная революция, которая меняет само понятие производства. Как подчеркнул Елбасы, «мы живем уже в совершенно иной технологической реальности».

В своем Послании народу Казахстана Президент Казахстана Токаев также отметил: «Создание по-настоящему диверсифицированной, технологичной экономики для нас не просто необходимость, этот путь уже безальтернативен».

На сегодняшний день у нас сформирована необходимая нормативно-правовая база, приняты программные документы. С 2019 года уполномоченным госорганом в сфере инновационного и научно-технического развития определено Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Созданы институты развития с соответствующими полномочиями. Национальная инновационная система в целом сформирована.

За последние двадцать лет были опробованы различные инструменты поддержки, включая льготное кредитование, налоговое стимулирование, государственные венчурные инвестиции. Так, с 2010 года через институты развития была оказана поддержка 10 тысячам научных и инновационных проектов на сумму 270 млрд. тенге.

Тем не менее, общий уровень технологического развития остается слишком низким для того, чтобы выполнить поставленные перед страной задачи – своевременно войти в число 30 самых развитых стран с конкурентоспособной экономикой и высоким уровнем жизни.

В структуре казахстанского экспорта по-прежнему доминируют минеральные продукты – 73% по итогам 2019 года. В структуре импорта преобладают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – их доля составляет 44%. Отечественные разработки остаются невостребованными в реальном секторе экономики. Для того, чтобы инновационная и научно-технологическая политика стала эффективным инструментом социально-экономического развития Казахстана, мы считаем необходимым предпринять ряд практических шагов.

- Можно ли подробнее рассказать об этих практических шагах?

- Первое – это определение и постоянный мониторинг технологического уровня отраслей в режиме «реального времени».

Предлагаем во взаимодействии с НПП «Атамекен» разработать автоматизированный инструмент сбора и анализа данных «Карта инновационной экономики». Это позволит определять узкие места и риски, учитывать все факторы, влияющие на рост и снижение показателей в реальном времени, мониторить реализацию проектов и принимать своевременные эффективные решения.

Второе. Создание отраслевых центров технологических компетенций. Они должны обеспечить преемственность отраслевых технологических политик в отраслевых министерствах, вне зависимости от смены политического руководства.

Третье. Планирование долгосрочного инновационно-технологического развития действующих и новых отраслей. Формирование и реализация технологических политик будет осуществляться путем формирования технологических карт отраслей, разработки отраслевых технологических программ развития, создания технологических платформ, которые объединят интересы всех стейкхолдеров – представителей государства, бизнеса, науки, образования и общества. Кстати, на сегодняшний день Министерство уже приступило к созданию таких технологических платформ, как Индустрия 4.0, GovTech (госуслуги), Smart city (городская инфраструктура), Agritech (сельское хозяйство), Greentech (зеленые технологии), Электронная промышленность, Spacetech (космические технологии) и Geotech (пространственные данные).

Четвертое. Координация и мониторинг государственной технологической политики. Реализация государственной инновационно-индустриальной политики требует формирования институциональной памяти для управления и мониторинга процессами. Необходимо создать орган по стратегическому планированию научно-технологической политики (Инновационную обсерваторию).

Пятое. Основными партнерами государства в технологическом развитии должны стать крупные игроки, обладающие финансовыми возможностями и производственной базой.

Шестое. Финансирование НИОКР и инноваций должно носить регулярный и непрерывный характер. Объемы финансирования должны постоянно увеличиваться с тем, чтобы достигнуть 1% от ВВП к 2025 году (сейчас 0,12%)

- Как и кто будет осуществляться мониторинг реализации технологической политики?

- Мониторинг должен осуществляться в автоматическом режиме (автоматизированный сбор данных, анализ данных с применением искусственного интеллекта) и в режиме реального времени.

И, самое, пожалуй, главное, о чем я хотел сказать. Инновационная экономика – это экономика молодых. Научно-технологическое и инновационное развитие должно создавать новые «социальные лифты», формировать у молодежи жизненную стратегию, в которой путь к успеху идет через образование, творчество и инновации. Важно создавать привлекательные для молодежи модели самореализации в науке, инновациях, венчурном бизнесе. Требуется модернизация высшего образования с учетом запросов реальной экономики, мировых образовательных и научно-технологических трендов. Необходимо развивать систему подготовки и профессионального роста научных и инженерных кадров, венчурных предпринимателей, обеспечивающую воспроизводство высококвалифицированных ученых и инженеров.

- Ваши пожелания молодым ученым, участникам онлан-форума, который будет работать всю эту неделю?

- Еще раз хотел бы возвратиться к Стратегии 2050, в которой обозначена конкретная цель для Казахстана - к 2050 году войти в число 30-ти самых развитых государств мира. Для достижения этой цели есть формальные индикаторы. Есть Глобальный индекс конкурентоспособности, составляемый Всемирным экономическим форумом, рейтинг стран по этому индексу. За последние 10 лет Казахстан в этом рейтинге поднялся с 72-го на 55-е место. Принимаются практические шаги для того, чтобы улучшать наши позиции по конкретным индикаторам. Но более важным для нас является не место в рейтинге, а внедрение в Казахстане стандартов, технологий и практик, принятых в Организации экономического сотрудничества и развития – ОЭСР, куда входят все развитые страны мира.

Поэтому научно-технологическое развитие должно быть направлено не только на повышение конкурентоспособности экономики, но и на формирование инновационной культуры, на повышение качества жизни всех граждан. Надеюсь, что наши молодые ученые страны услышат этот призыв и хочу пожелать форуму плодотворной работы, а его участникам – успешной самореализации в науке и инновационном предпринимательстве!

- Спасибо за интервью.



