Шесть пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Шесть пассажирских поездов задерживаются в связи со сходом грузовых вагонов на участке «Мойынты-Сарышаган», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди них поезда:

№45/46 сообщением «Павлодар-Шымкент»,

№51/52 сообщением «Уральск-Алматы-2»,

№105/106 сообщением «Алматы-2-Петропавловск»,

№712/711 сообщением «Шымкент-Нур-Султан (Нурлы жол),

№3/4 сообщением «Алматы-2-Нур-Султан (Нурлы жол),

№9/10 сообщением «Алматы-1-Нур-Султан (Нурлы жол).

«В связи с опозданием поездов, для обеспечения перевозки пассажиров беспересадочных вагонов «Нур-Султан-Сарыагаш» организовано на участке «Шымкент-Сарыағаш» курсирование разового поезда №501/502 сообщением «Шымкент-Сарыагаш» на один рейс», - сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Напомним, сход 12 вагонов с пшеницей произошел 1 февраля в Карагандинской области.