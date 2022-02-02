Шесть пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Карагандинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Шесть пассажирских поездов задерживаются в связи со сходом грузовых вагонов на участке «Мойынты-Сарышаган», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Среди них поезда:
№45/46 сообщением «Павлодар-Шымкент»,
№51/52 сообщением «Уральск-Алматы-2»,
№105/106 сообщением «Алматы-2-Петропавловск»,
№712/711 сообщением «Шымкент-Нур-Султан (Нурлы жол),
№3/4 сообщением «Алматы-2-Нур-Султан (Нурлы жол),
№9/10 сообщением «Алматы-1-Нур-Султан (Нурлы жол).
«В связи с опозданием поездов, для обеспечения перевозки пассажиров беспересадочных вагонов «Нур-Султан-Сарыагаш» организовано на участке «Шымкент-Сарыағаш» курсирование разового поезда №501/502 сообщением «Шымкент-Сарыагаш» на один рейс», - сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Напомним, сход 12 вагонов с пшеницей произошел 1 февраля в Карагандинской области.
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