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    Шесть партий представили списки на выдвижение кандидатов на выборы в Карагандинский областной маслихат

    11 Февраля 2023, 08:54

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области предстоит избрать двух депутатов в Мажилис Парламента РК и 214 депутатов в маслихаты всех уровней. Процесс выдвижения завершился 8 февраля. Как показывают результаты, на выборах 19 марта конкуренция ожидается высокая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Карагандинский областной маслихат по смешанной системе будут избраны 36 депутатов: 18 – по партийным спискам и 18 – по одномандатным округам.

    По сообщению областной избирательной комиссии, на выборы в Карагандинский областной маслихат списки представили филиалы шести партий: Народной партии Казахстана, Казахстанской партии зеленых «Байтақ», «Ауыл», AMANAT, «Ак жол» и Respublica.

    Еще 69 кандидатов выдвинуты по 18 одномандатным округам. Это самовыдвиженцы и представители от партий.

    «На сегодня ведется окружными избирательными комиссиями работа по установлению соответствий и регистрация кандидатов. Уже 21 кандидат зарегистрирован, из них 6 в Мажилис Парламента и остальные в маслихаты городов-районов и областной», - сообщил председатель Карагандинской областной избирательной комиссии Кайрат Нуркенов.

    Среди претендентов наблюдается большая конкуренция. В среднем на место претендуют четыре человека.

    «В любом случае, кого бы не выбрали, мы должны понимать, что все кандидаты родились и выросли у нас и в конечном счете все наши надежды могут оправдаться, если будут опираться на массовые качества нашего народа, наши моральные нормы, которые определяют наши поступки», - поделился своим мнением социолог Есет Есенгараев.

    По двум одномандатным округам в Мажилис выдвинут 31 кандидат. Из них пять от партий – AMANAT, «Ак жол» и Народной партии Казахстана, один – от общественного объединения ОЮЛ «Республиканская Ассоциация потребителей Казахстана», остальные – путем самовыдвижения.

    За кандидатов в городские и районные маслихаты избиратели будут голосовать только по одномандатным округам.

    Регистрация кандидатов продлится до 18:00 18 февраля. Затем наступит предвыборная агитация, которая будет проходить до 00:00 18 марта. 18 марта – день тишины. 19 марта – день выборов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Выборы Выборы в Мажилис
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