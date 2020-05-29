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Шесть пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение
29 Мая 2020 20:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще шесть пациентов с коронавирусной инфекцией переведены из реанимации в обычное отделение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
В том числе, в городе Нур-Султан - 2, в Алматы - 2, в Карагандинской области - 1, в Кызылординская области - 1.
Всего по РК 166 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение.
Ключевые слова: Коронавирус,
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