Шесть пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще шесть пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telrgram-канал Coronavirus2020.kz.

В том числе: в Алматы - 1, в Шымкенте - 1, в Кызылординской области - 3, в Жамбылской области - 1.

Всего по РК 145 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение.

