Шесть особенностей предстоящих парламентских выборов перечислила эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший научный сотрудник отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Санхаева перечислила особенности предстоящих парламентских выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 января 2020 года состоятся очередные выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты. В целом, предстоящая электоральная кампания отличается рядом особенностей. Во-первых, впервые выборы депутатов маслихатов пройдут по партийному списку. Ранее депутаты местных представительных органов избирались по мажоритарной избирательной системе. На сегодняшний день уже определены партийные списки на местах. Так, к примеру, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинула 654 кандидата в депутаты маслихатов, партия «Ак жол» – около 900», - сказала Жанар Санхаева.

Во-вторых, по ее словам, согласно социологическому исследованию института «Қоғамдық пікір» http://opinions.kz/, которое было проведено в октябре 2020 года, однозначным фаворитом предстоящей избирательной гонки остается партия «Nur Otan», которая получила 72,1% поддержки респондентов.

«Таким образом, очевидно, что оставшиеся пять партий, в случае успешной регистрации своих партийных списков, будут бороться за вторые-третьи-четвертые места в Мажилисе Парламента. В целом, данная ситуация должна только подтолкнуть партии к проведению активной избирательной кампании. В-третьих, в ходе предстоящих выборов будет апробирована новая норма квотирования, которую партии уже постарались соблюсти на этапе выдвижения партийных списков. Так, в Казахстане введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодёжи. Если обратить внимание на списки партий, то показатели данной квоты превысили партии «Ауыл» (31,6%), «Ак жол» (36,8%), НПК (36%) и другие», - отметила спикер.

При этом она подчеркнула, что введение квот является общемировой практикой, которая позволяет стимулировать участие женщин и молодежи в представительных органах власти, а также способствует снижению барьеров по допуску разных социальных групп к процессу принятия решений, поэтому реализация данной нормы политически значимо.

«В-четвертых, некоторые партии в кратчайшие сроки провели ребрендинг, что должно оживить электоральную кампанию. Новое наполнение получили такие партии, как Коммунистическая народная партия Казахстана и «Бiрлiк», которые стали именоваться Народной партией Казахстана и партией «Adal» соответственно. Все эти изменения повлекли и трансформацию их предвыборных программ. Так, у партии «Adal» стали более четко выражены социал-демократические идеи, такие как переход к бесплатному здравоохранению, повышение качества жизни на селе и др. В-пятых, как показывает опыт прошлых выборов, электоральная активность граждан будет проявляться не только самим процессом голосования, но и активным участием граждан в наблюдении за выборами», - заявила она.

Эксперт КИСИ напомнила, что в настоящее время свое намерение наблюдать за выборами высказали Федерация профсоюзов Казахстана и ряд других неправительственных организаций. В целом, можно отметить, что выстраивается широкая сеть наблюдателей. Все это будет способствовать повышению прозрачности избирательного процесса и укреплению общественного доверия к результатам выборов.

«В-шестых, предстоящие выборы будут протекать в сложной для всего мира эпидемиологической обстановке. В целом, выборы в условиях пандемии были организованы и проведены в США, Южной Корее, Сербии, Франции (местные выборы) и других странах. Таким образом, при соблюдении всех санитарных норм, в том числе условия по социальному дистанцированию, каждый гражданин может воспользоваться своим фундаментальным правом – правом голоса», - заключила Ж. Санхаева.