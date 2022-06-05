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    Шесть обращений поступило в прокуратуру в день голосования

    5 Июня 2022, 21:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шесть обращений поступило в прокуратуру в день голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеграмм-канал Referendum2022.

    В сообщении отмечено, что официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Азамат Сергазин cообщил, что голосование в целом прошло в спокойной обстановке. На данный момент каких-то нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, не зафиксировано.

    «Сегодня в органы прокуратуры поступило шесть обращений от граждан. Одно из них направлено в Генеральную прокуратуру, по два - в прокуратуру ЗКО и ВКО, одно - в прокуратуру Актюбинской области», - уточнил А. Сергазин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Общество Референдум
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