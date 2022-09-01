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    Шесть областей и город Шымкент полностью перешли на ОСИ и ПТ

    1 Сентября 2022, 21:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Ашық сағат алаңы» под председательством вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Еркебулана Дауылбаева состоялась встреча в онлайн формате с участием представителей общественности, саморегулируемых организаций, а также Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    В ходе круглого стола участники обсудили проблемные вопросы реализации жилищной реформы в рамках перехода на новые формы управления многоквартирных жилых домов.

    Вице-министр отметил, что в свете сегодняшнего Послания Главы государства качественная и своевременная реализация реформы по переходу на новые формы управления и обновление архитектурного облика многоквартирных жилых домов и сохранение фонда многоквартирных жилых домов приобретает ещё большую актуальность.

    К слову, в регионах имеются положительные результаты по переходу на новые формы управления, есть поддержка и понимание со стороны населения. На сегодняшний день на новые формы управления подлежит переходу 46 522 многоквартирных жилых дома, из которых более 42 тыс. перешли на новые формы управления. В том числе, на форму ОСИ перешли порядка 5 тыс. многоквартирных жилых домов, на форму ПТ – 37 634.

    Переход на новые формы управления полностью завершен в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ЖКХ Жилье
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