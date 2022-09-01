Шесть новых школ открылись в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню Знаний в Жамбылской области введены в эксплуатацию шесть новых школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В новом учебном году за парты 447 школ области сели более 244 тыс. учеников, около 23 тыс. из них - первоклассники.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, к 1 сентября распахнули свои двери новые школы в городе Таразе и четырех районах Жамбылской области.

«Введена в эксплуатацию новая школа на 600 мест в городе Таразе. Появились новые школы на 100 мест в селе Сенкибай Байзакского района, на 300 мест в селе Айша-биби Жамбылского района, на 180 мест в селе Дихан и на 100 мест в селе Алатау Жуалынского района, на 180 мест в селе Арал Кордайского района», - пояснили в ведомстве.

По информации областного управления образования, в этом году на развитие сферы образования области выделено 244,4 млрд тенге, что превышает 50 процентов всего бюджета региона на год.

На строительство 22 объектов образования на 2022 год выделили 7,6 млрд тенге. До конца этого года завершится строительство 4 объектов. Еще шесть сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Это решит проблемы двух трехсменных школ, двух школ с дефицитом мест и шести аварийных школ.

В регионе еще имеется одно ветхое здание - часть средней школы имени Гани Муратбаева Шуского района, три трехсменные школы в Жамбылском, Кордайском районах и в городе Таразе, а также 2 школы с нехваткой мест в Таразе.

Помимо этого, в Жамбылской области проводится капитальный ремонт 18 образовательных учреждений, на что было выделено 4,1 млрд тенге.

В ведомстве отметили, что жамбылские дети от 3 до 6 лет на 100% охвачены дошкольным образованием. До конца 2022 года планируется открыть 24 детских сада на 2 197 мест. Всего с начала этого года введено в эксплуатацию 12 детских садов на 1 600 мест. Все образовательные учреждения области обеспечены камерами видеонаблюдения.



