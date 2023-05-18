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    Шесть новых полигонов для утилизации мусора планируют построить в Карагандинской области

    18 Мая 2023, 19:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области имеется 168 полигонов ТБО. Для избавления от накопленного мусора будут строить новые – в планах на ближайшие годы шесть объектов. Об этом сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бахтияр Санбаев на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Управление твёрдыми бытовыми отходами – один из главных пунктов в Концепции по переходу Республики Казахстан к «зелёной» экономике. Меры для увеличения доли переработки и утилизации мусора предусмотрены национальным проектом «Зелёный Казахстан». В Карагандинской области планируется дополнительно построить шесть полигонов ТБО с сортировочной линией: в городах Балхаш, Абай, Каркаралинск, Бухар-Жырауском, Шетском и Нуринском районах», – отметил спикер.

    Фото: РСК Карагандинской области


    По его словам, первыми реализуют проекты в Абае и Шетском районе. Работы начнутся после получения заключения госэкспертизы ПСД. Приступить к строительству полигонов планируют в 2024 году.

    Бахтияр Санбаев также рассказал, как продолжится озеленение области. В этом году на территории государственного лесного фонда высадят 1,3 млн сеянцев клена и вяза.

    Руководитель управления ответил и на вопрос о водной безопасности. По его словам, для рационального использования воды заключены меморандумы с бассейновыми инспекциями и промышленными предприятиями. Предприятия обязуются уменьшить потребление технической воды.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экология Строительство
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