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    Шесть многоквартирных домов сдадут до конца года в Кокшетау

    12 Ноября 2021, 09:07

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За 10 месяцев текущего года в Кокшетау введено 170 тысяч кв. м коммерческого и социального жилья, или более 1000 квартир. Из них 67 300 кв. м – для 160 очередников местных исполнительных органов. Об этом на брифинге в РСК сообщил аким города Кокшетау Бауржан Гайса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инвестиции в жилищное строительство в Кокшетау составили 20 млрд тенге, или 160% к уровню прошлого года. Объем строительных работ составил 23 млрд тенге.

    «За отчетный период введено 170 тыс. кв. м коммерческого и социального жилья, или более 1 000 квартир. Из них 67 300 кв. м – для 160 очередников местных исполнительных органов. Из них 32 квартиры – детям-сиротам, 20 квартир – многодетным матерям, 108 квартир – социально уязвимым слоям населения», - отметил градоначальник.

    Кроме того, сдан 40-квартирный дом для медицинских работников областного центра.

    По словам градоначальника, в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер» до конца текущего года в Кокшетау планируется дополнительно сдать еще шесть домов, или 265 квартир.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Строительство Жилье
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