Шесть многоквартирных домов сдадут до конца года в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За 10 месяцев текущего года в Кокшетау введено 170 тысяч кв. м коммерческого и социального жилья, или более 1000 квартир. Из них 67 300 кв. м – для 160 очередников местных исполнительных органов. Об этом на брифинге в РСК сообщил аким города Кокшетау Бауржан Гайса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инвестиции в жилищное строительство в Кокшетау составили 20 млрд тенге, или 160% к уровню прошлого года. Объем строительных работ составил 23 млрд тенге.

«За отчетный период введено 170 тыс. кв. м коммерческого и социального жилья, или более 1 000 квартир. Из них 67 300 кв. м – для 160 очередников местных исполнительных органов. Из них 32 квартиры – детям-сиротам, 20 квартир – многодетным матерям, 108 квартир – социально уязвимым слоям населения», - отметил градоначальник.

Кроме того, сдан 40-квартирный дом для медицинских работников областного центра.

По словам градоначальника, в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер» до конца текущего года в Кокшетау планируется дополнительно сдать еще шесть домов, или 265 квартир.