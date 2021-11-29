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    Шесть млрд долларов США предполагается привлечь из ОАЭ - Миннацэкономики РК

    29 Ноября 2021, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках совместной декларации предполагается привлечение около 6 млрд долларов США из ОАЭ. Об этом рассказал вице-министр национальной экономики РК Алишер Абдыкадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге представитель СМИ задал вопрос касательно планируемой продажи Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС инвесторам из ОАЭ.

    «Ранее сообщалось, что Министерство финансов с привлечением международного консультанта проводит оценку объектов и реальной рыночной стоимости. На какой стадии сейчас проект?» - спросил представитель СМИ.

    Вице-министр национальной экономики отметил, что Объединенные Арабские Эмираты – стратегический инвестиционный партнер Казахстана.

    «Они уже обладают значительными инвестиционными возможностями, так и компетенциями в самых различных отраслях: строительство, финансы, образование, туризм, энергетика. Интересный фактор то, что ОАЭ входит в 20-ку самых крупных инвесторов в экономику Казахстана. В октябре была подписана декларация. Она полностью отвечает национальным интересам. Была проведена соответствующая работа. Декларацией были определены ряд отраслей, которые наиболее приоритетны на сегодня для Казахстана. Это финансы, фармацевтика, транспорт, энергетика. Всего в рамках декларации предполагается привлечение из ОАЭ около 6 млрд долларов США. По каждому проекту будет проводиться точечная работа по подготовке соответствующей документации», - пояснил Алишер Абдыкадыров.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Инвестпроекты Экономика Оборона (законопроекты) Миннацэкономики
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