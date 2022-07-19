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    Шесть млн детей в США заразились коронавирусом в 2022 году

    19 Июля 2022, 10:08

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Согласно последнему отчету Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц, в 2022 году в США было зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания коронавирусом у детей, при этом за последние четыре недели добавилось почти 287 тыс. случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

    В опубликованном в понедельник отчете сообщается, что число случаев заболевания детей COVID-19 в Соединенных Штатах намного выше, чем год назад. В этой связи существует необходимость в сборе большего количества возрастных данных для оценки тяжести заболевания, связанного с новыми вариантами вируса, а также потенциальных долгосрочных последствий для физического и психического здоровья детей и молодежи.

    С начала пандемии у более 13,9 млн детей в Соединенных Штатах был положительный результат анализа на коронавирус.

    По данным Министерства здравоохранения США, более 30 тыс. американских детей в возрасте до пяти лет были госпитализированы с коронавирусом, зарегистрировано около 500 случаев смерти. Это единственная группа, которая ранее не имела права на вакцинацию в стране.


    Фото: dailyhornet.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Коронавирус в мире Мировые новости
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