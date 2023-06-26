Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Шесть миллионов тенге похитило руководство детского дома в области Абай

    26 Июня 2023, 09:40

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Урджарского района области Абай выявлен факт хищения бюджетных средств сотрудниками администрацией Науалинского детского дома на сумму свыше 6 миллионов тенге, передаето МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Директор и главный бухгалтер детского дома выплачивали себе повышенную заработную плату, перечисляли завышенные премии и командировочные расходы. Хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и казначейских отчетов, где и вышла разница между положенной заработной платой и фактически выплаченной.

    Кроме того, начислялась заработная плата лицам, фактически там не работающим, так называемым «мертвым душам».

    В результате незаконных действий руководства детского дома государству нанесен ущерб.

    По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по пунктам 2, 3 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса. Досудебное расследование дела поручено антикоррупционной службе.

    Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Борьба с коррупцией Абайская область Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Состоялась церемония закладки нового здания Педагогического колледжа им. Ауэзова
    Пожар в Кокпектинском районе области Абай ликвидирован
    Пожар в области Абай локализован: сгорело приблизительно 910 га
    10 тонн битума загорелось в области Абай
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне