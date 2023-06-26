Шесть миллионов тенге похитило руководство детского дома в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Урджарского района области Абай выявлен факт хищения бюджетных средств сотрудниками администрацией Науалинского детского дома на сумму свыше 6 миллионов тенге, передаето МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Директор и главный бухгалтер детского дома выплачивали себе повышенную заработную плату, перечисляли завышенные премии и командировочные расходы. Хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и казначейских отчетов, где и вышла разница между положенной заработной платой и фактически выплаченной.

Кроме того, начислялась заработная плата лицам, фактически там не работающим, так называемым «мертвым душам».

В результате незаконных действий руководства детского дома государству нанесен ущерб.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по пунктам 2, 3 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса. Досудебное расследование дела поручено антикоррупционной службе.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.