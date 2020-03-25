Шесть месяцев тюрьмы грозит нарушителям карантина во Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Во Франции максимальная сумма штрафа за нарушение карантина составляет 3750 евро и 6 месяцев лишения свободы. Такую информацию в среду распространило МВД страны в Twitter, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

За первое нарушение полагается штраф в размере 135 евро, за рецидив в течение 15 дней - санкция в размере 1500 евро. Если в течение 30 дней будет составлено более трех протоколов - правонарушение карается штрафом 3750 евро и 6 месяцами лишения свободы.

Новые меры применяются с 24 марта в связи с началом действия чрезвычайного санитарного положения из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

Заниматься спортом можно лишь один раз в день, не дольше часа и на расстоянии не более 1 километра от жилья. Также одним часом ограничено время прогулок с детьми. Запрещено развертывание рынков.

В отдельных городах местные власти уже некоторое время применяют более радикальные ограничительные меры – в более чем 30 городах введен комендантский час.

Отметим, число случаев заражения коронавирусом по состоянию на 25 марта во Франции достигло 22 300 человек, количество летальных исходов – 1100 случаев.

Фото:RFI