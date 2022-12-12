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    Шесть медалей завоевали на международной олимпиаде по физике, биологии и химии школьники из РК

    12 Декабря 2022, 16:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наши школьники продолжают серию побед на международной арене. Сегодня они завоевали шесть медалей на Международной юниорской олимпиаде по физике, биологии и химии, из которых 1 серебряная и 5 бронзовых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения.

    «Тем самым, дети обновили рекорд прошлого года, когда в копилке были три бронзовые медали. В этом году интеллектуальные соревнования проходили в колумбийском городе Богота. В них участвовали 300 детей из 60 стран мира», - сообщил министр Асхат Аймагамбетов.

    ​Интеллектуальные соревнования IJSO проходили со 2 по 12 декабря в городе Богота (Колумбия) с участием более 300 школьников из 60 стран мира.

    «В этом году, по поручению Президента, победители международных предметных олимпиад получили солидные денежные премии до 4 млн тенге и гранты для обучения в вузах. Перечень таких олимпиад пополнится еще 7-ю», - отметил министр просвещения.

    Добавим, что в этом году казахстанские школьники установили новый рекорд, завоевав 27 медалей на самых престижных международных предметных олимпиадах. Общая сумма вознаграждения превысила 73 млн тенге для победителей олимпиад.

    Фото: t.me/aimagambetov
    Минпросвещения РК
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