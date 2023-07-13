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    Шесть медалей завоевали казахстанские школьники на математической олимпиаде в Японии

    13 Июля 2023, 16:30

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники получили сразу шесть медалей на 64-й международной математической олимпиаде (IMO-2023), которая прошла в японском городе Тиба. Всего в ней приняли участие 618 школьников из 112 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    В мировом зачёте сборная Казахстана заняла 21-е место, завоевав две серебряные и четыре бронзовые медали.

    Второе место и «серебро» внесли в копилку Мирон Юркевич – ученик РФМШ города Алматы и Райымбек Байшуак – ученик РФМШ города Алматы.

    Третье место и «бронзу» завоевали Жан Даутов – ученик 10 класса специализированного лицей-интерната для одаренных детей «Білім-инновация» Костанайской области; Батырхан Сакенов – ученик 12 класса международной школы Haileybury Almaty города Алматы; Владимир Роговский – ученик 10 класса школы-лицея №8 для одаренных детей города Павлодара; Маргулан Шарел – ученик 10 класса специализированного лицей-интерната для одаренных мальчиков «Білім-инновация» Жамбылской области.

    «Результаты сборной команды на международной олимпиаде по математике заслуживают отдельного внимания. За все годы участия казахстанские школьники завоевали 16 золотых, 44 серебряных, 75 бронзовых медалей и 28 похвальных грамот. Именно за победы на таких олимпиадах присуждаются единовременные денежные выплаты призёрам и их педагогам-наставникам с возможностью поступления в вузы Казахстана без сдачи ЕНТ», – отметил директор республиканского научно-практического центра «Дарын» Гаждембек Турсунов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Минпросвещения РК
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