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    Шесть медалей завоевали казахстанские кадеты на ЧМ по таэквондо

    30 Августа 2023, 18:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Боснии и Герцеговины городе Сараево проходит чемпионат мира по таэквондо среди кадетов. По итогам второго соревновательного дня команда Казахстана завоевала 6 медалей, из которых 2 – золотые, 3 – серебряные и 1 – бронзовая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Награды высшей пробы завоевали Бауыржан Исамедин (категория до 164 см) и Таисия Боровикова (164 см). Серебряные медали – Нурперзент Саматулы (160 см), Назерке Жанаберген (144 см) и Адилет Шери (156 см). Бронзовую награду завоевал Динмухамед Толыбай (152 см).

    Чемпионат мира завершится 31 августа.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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