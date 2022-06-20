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    Шесть медалей завоевали казахстанские борцы на чемпионате Азии в Бишкеке

    20 Июня 2022, 13:51

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спортсмены стали презерами в первый день чемпионата Азии по борьбе греко-римского стиля среди кадетов и молодежи в Бишкеке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Объединенного мира борьбы (United World Wrestling).

    Золотые медали на чемпионате в весовой категории до 51 кг и 55 кг завоевали Рауан Бекимов и Нариман Бекимов соответственно.

    Серебряную награду выиграл Елчинбек Розакулов (до 92 кг). Бронзовые медали принесли в копилку Казахстана Шынгысхан Абдихалимов (45 кг), Арсен Жума (48 кг), Юсуф Ашрапов (60 кг).

    По итогам первого дня соревнований сборная Казахстана по греко-римской борьбе среди кадетов до 17 лет заняла 1-ое место в командном медальном зачете: 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

    В столице Кыргызстана с 19 по 26 июня проходит чемпионат Азии по греко-римской борьбе, вольной борьбе и женской борьбе среди кадетов до 17 лет и молодежи до 23 лет. В соревновании принимают участие спортсмены из 21 страны мира.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Спорт Кыргызстан
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