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    Шесть лет не платил алименты своему ребенку житель СКО

    26 Декабря 2022, 17:56

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Петропавловска шесть лет не платил алименты своему ребенку. Североказахстанские полицейские нашли его в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, информацию о местонахождении должника стражи порядка передали инициатору розыска - частному судебному исполнителю.

    «В регионе проводилась акция по розыску должников. В зоне особо внимания сотрудников миграционной полиции находились нерадивые отцы, не желающие выплачивать алименты, злостные неплательщики административных штрафов и люди, утратившие родственные связи. В течение четырех дней установили 17 разыскиваемых. Среди них больше всего неплательщиков алиментов — 9 человек», - сообщил начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

    Всего с начала года по области прекращены 204 розыскных дела. В том числе 22 - по утрате родственных связей, 78 - по должникам и 104 - по людям, которые не желали содержать собственных детей.

    Ранее в областной прокуратуре сообщили, что 101 злостный неплательщик задолжал своим детям 184,3 млн тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Общество
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