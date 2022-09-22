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    Шесть лет лишения свободы запросил прокурор для Кайрата Сатыбалдыулы

    22 Сентября 2022, 16:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прокурор запросил для Кайрата Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дело Кайрата Сатыбалдыулы рассматривается в суде №2 района «Байконыр» города Астаны.

    «Окончательно назначить 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности сроком на 10 лет. Отбывание определить в учреждении средней безопасности, внести представление Президенту о лишении Сатыбалдыулы звания генерал-майора органов национальной безопасности, а также орденов «Құрмет» и «Парасат». Время содержания под стражей Сатыбалдыулы зачесть в срок наказания из расчета: один день под стражей равно 1,5 дня», - сказал прокурор Джангельды Есебаев.

    Кайрат Сатыбалдыулы в свою очередь заявил, что он согласен с предлагаемым видом наказания.

    О задержании Кайрата Сатыбалдыулы стало известно в марте этого года.

    В августе Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере.

    Сообщалось, что в ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге или более 500 млн долларов США. В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследовались уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Суды Судебный процесс Борьба с коррупцией
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