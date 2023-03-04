Шесть лет колонии за мошенничество c автомобилями получил мужчина в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Шесть лет лишения свободы за мошенничество получил мужчина в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городском суде №2 рассмотрено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. В ходе рассмотрения было установлено, что подсудимый С. М. опубликовал в социальных сетях ложное объявление о том, что берет в аренду автомашины. Откликнувшиеся на рекламу 15 потерпевших предоставили ему в аренду свои автомобили, которые подсудимый продал»,- сообщили в пресс-службе городского суда.

Суд признал обвиняемого виновным по п. 2 ч. 4 статьи 190 УК РК («Мошенничество в особо крупном размере») и приговорил к 6 годам лишения свободы. В пользу потерпевших с него будет взыскано 74 млн тенге.

Всего в прошлом году в суды Атырауской области по статье «Мошенничество» было направлено 146 уголовных дел.



