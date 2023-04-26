Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Шесть кредитов оформил аферист на жителя Караганды

    26 Апреля 2023, 20:27

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аферист, используя чужой документ, оформил шесть займов в микрокредитных организациях Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Ново-Майкудукский отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 37-летнего мужчины. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил у него удостоверение личности. Используя данный документ, злоумышленник в различных микрокредитных организациях города оформил шесть займов. Сумма ущерба устанавливается.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники следственно-оперативной группы задержали подозреваемого – 35-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

    Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Борьба с преступностью Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 300 граффити с рекламой наркотиков ликвидировали в Актау
    Устроить на работу в нефтяную компанию обещала мошенница из Актюбинской области
    Главбуха одной из школ подозревают в хищении 67 млн тенге в Шымкенте
    За 700 тысяч тенге продали вакансию учителя в Таразе
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров