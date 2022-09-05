Шесть казахстанских фильмов вошли в программу Казанского фестиваля мусульманского кино

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - На XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино, который пройдет в столице Татарстана с 7 по 11 сентября, казахстанское кино представлено сразу шестью кинолентами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт фестиваля.

8 сентября в рамках конкурсной программы «Игровые короткометражные фильмы» будет показан фильм «Рух» режиссера Михаила Плиско (Казахстан-Россия). После чего, состоится творческая встреча с автором работы.

В интервью пресс-службе Казанского фестиваля Михаил Плиско признался, что для него, а также для его коллеги, друга и продюсера фильма «Рух» Рустама Абдусаламова, новость о том, что их картина отобрана в конкурсную программу, была встречена с большой радостью.

«Для нас всех, для нашей съемочной группы - это событие, - поделился Михаил Плиско. – Конечно, такие мероприятия надо в России проводить как можно чаще. Это важный и нужный фестиваль, который объединяет представителей мирового мусульманского кино, мусульманский мир, частью которого Россия, безусловно, является, скрепляет нас с другими странами. То есть, помимо экономических, политических, исторических, есть религиозные связи, которые надо поддерживать. Я желаю фестивалю успехов, чтобы он собирал как можно больше фильмов из разных стран мира».

8 сентября программу показов внеконкурсной программы «В гостях у детства» украсит анимационный проект «Веселая азбука» Рината Абдулхаликова.

9 сентября в конкурсной программе «Полнометражные игровые фильмы» будет представлена картина «Тарлан» режиссера Юлии Захаровой. По окончании просмотра состоится творческая встреча с авторами фильма, снятого в копродукции Татарстаном и Казахстаном.

В этот же день в рамках конкурсной программы «Полнометражные игровые фильмы» будет продемонстрирован фильм «Мукагали» Болата Калымбетова. Далее запланирована творческая встреча с актером Асланбеком Жанбалаевым.

Кроме того, казахстанские картины широко представлены во внеконкурсных программах фестиваля. Так, 10 сентября, в программе «Россия - Исламский мир» покажут фильм «Бесмойнак» Ермека Турсунова, а в программе «Тюркский мир» - ленту «Огонь» Айжана Кассымбека.

7 сентября в рамках Казанского кинофестиваля также пройдет День казахстанского кино. Мероприятие приурочено к проведению Дней казахской культуры в Республике Татарстан 7-8 сентября.





Фото: online.kinoprobafest.com