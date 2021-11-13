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Шесть казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки

13 Ноября 2021 08:35
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Шесть казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще шесть человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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По данным МВК, 11 ноября зафиксированы 102 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 167 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81007, летальных случаев - 5090, выздоровевших - 70863.





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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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