Шесть казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще шесть человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

По данным МВК, 11 ноября зафиксированы 102 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 167 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81007, летальных случаев - 5090, выздоровевших - 70863.











