Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Шесть казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

    3 Февраля 2023, 09:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 3 февраля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 556 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 1 410 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 146 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1 435 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

    Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией в Казахстане составило 100 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Проблему бесконечных походов к терапевту за направлениями обещают решить в Казахстане
    Новое отделение открылось в областной клинической больнице Караганды
    114 казахстанцев заболели коронавирусом
    Президент санатория «Окжетпес»: Секрет успеха медиков - в общении с пациентами
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров