Шесть казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

4 Декабря 2022, 11:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 4 декабря лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 364 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 166 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 198 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 176 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 188 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Как сообщалось ранее, 167 человек заболели коронавирусом и пневмонией за сутки в Казахстане.