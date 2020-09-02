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    Шесть граждан Казахстана отбывают наказание в ОАЭ

    2 Сентября 2020, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект закона Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче осужденных лиц» рассмотрели в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев, в Объединенных Арабских Эмиратах отбывают наказание шесть граждан Казахстана - пять мужчин и одна женщина.

    «Из шести граждан Казахстана пятеро отбывают наказание по одному уголовному делу, в группе лиц, убийство по неосторожности и грабеж. Они осуждены к 15 годам лишения свободы. Что касается одной женщины, то она отбывает наказание за сбыт наркотиков, это психотропные вещества около пяти килограммов. Она осуждена к пожизненному лишению свободы», - сообщил Булат Дембаев на пленарном заседании Мажилиса.

    Как он уточнил, осужденных граждан ОАЭ в Казахстане нет.

    Также в случае договоренности между странами осужденные смогут отбывать наказание у себя на родине.

    «Наказание в Арабских Эмиратах должно полностью соответствовать наказанию, которое будет назначено нашим судом. Если у нас не предусмотрена смертная казнь или пожизненное лишение свободы, то мы не сможем его принять для отбытия наказания», - отметил заместитель Генерального прокурора.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Права человека Генпрокуратура Мажилис Арабские эмираты Общество
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