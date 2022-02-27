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Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане

27 Февраля 2022 19:48
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Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2019 года в Казахстане предусмотрен запрет на взыскание денег со счетов, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат; выплат жилищных строительных сбережений граждан; образовательных накопительных вкладов; алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей. Это неприкосновенные счета, на них банками, при обращении клиента, проставляется отметка «специальный счет» с указанием наименования платежей, для зачисления которых он открывается. Fingramota.kz привела несколько фактов, связанных со спецсчетом, которые должен знать каждый, передает МИА «Казинформ».

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Факт №1. Деньги со спецсчета никто не имеет права блокировать или накладывать на них арест

Пример: Алина вышла в декретный отпуск. Для получения пособий по рождению ребенка и по уходу за ним ей нужно открыть специальный счет в банке. Как объяснил банковский менеджер, Алине также будет выдана карточка, а сведения о номере банковского счета она должна предоставить в ЦОН вместе с другими документами для оформления выплат на ребенка, либо же указать их в заявке, которую может самостоятельно подать через портал электронного правительства. В мобильных приложениях некоторых банков также можно оформить заявку на получение пособий. При этом не важно, есть ли у Алины другие банковские счета или нет, наложен ли на них арест. Как только заявление будет рассмотрено и принято решение о назначении выплаты, Алина в течение месяца получит пособия на свой специальный счет.

Согласно Закону РК «О платежах», банкам запрещается открытие клиенту нового банковского счета, если на основании распоряжения уполномоченных государственных органов и должностных лиц наложен арест на деньги, находящиеся на его банковском счете. Однако положения вышеуказанного закона не распространяются на случаи открытия «неприкосновенных» банковских счетов клиентам банков.

К таким счетам относятся счета, предназначенные для зачисления пособий, социальных выплат из государственного бюджета, Государственного фонда социального страхования, пенсий, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Единого накопительного пенсионного фонда, а также алиментов. Согласно законодательству, на деньги, находящиеся на специальном счете, не допускается:

- наложение ареста;

- взыскание по платежным требованиям банков и небанковских организаций, по инкассовым распоряжениям судебных исполнителей.

Факт №2. Спецсчет открывается бесплатно, банки за его ведение комиссий не берут

Пример: Алина, открывая спецсчет для получения пособий на ребенка, уточнила у консультанта, что все услуги по спецсчету оказываются банком без комиссий. Она порадовалась тому, что может пользоваться всеми возможностями карты посредством онлайн- или мобильного банкинга: совершать переводы, оплачивать разные покупки, также она может свободно переводить деньги со спецсчета на свой текущий счет или пополнять депозит.

Порядок открытия спецсчетов предусмотрен Правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, которые опубликованы в постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207.

«Перед открытием неприкосновенного счета внимательно и детально изучите условия договора, если что-то непонятно, то обязательно проконсультируйтесь с менеджером. Никогда не подписывайте банковский договор, не ознакомившись с ним!», - советует Fingramota.kz.

Факт №3. Открыть спецсчет можно в любом банке второго уровня, а также в АО «Казпочта»

Пример: Марина обратилась в банк для того, чтобы открыть счет для получения алиментов – выплат на содержание несовершеннолетнего сына. Как выяснилось, банк выпускает карту для алиментов, которая защищена от изъятия средств по уплате банковского долга. Марина предоставила все необходимые документы, включая копию судебного акта о взыскании алиментов, и ей открыли спецсчет и карту.

Для того чтобы открыть специальный счет, кроме документа, удостоверяющего личность, в банк или АО «Казпочта» (далее – банк) необходимо подать заявление, содержащее назначение текущего счета. При этом дополнительно предоставляется:

- получателями алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей) – копия судебного акта о взыскании алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей) или нотариально удостоверенное соглашение об их уплате, заключенное в соответствии с Кодексом о браке (супружестве) и семье;

- для зачисления жилищных выплат и осуществления платежей на цели в соответствии с законодательством о жилищных отношениях – справка о получателе текущих жилищных выплат в соответствии с рядом приложений, указанных в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов.

Факт №4. Спецсчет можно открыть и закрыть дистанционно

Пример: Канат был вынужден уволиться с работы, и некоторое время он не мог трудоустроиться. Друзья посоветовали ему обратиться в Центр занятости населения за социальной выплатой на случай потери работы. Там его зарегистрировали в качестве безработного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о занятости населения. Он написал заявление на получение пособий и также указал номер IBAN, информация о котором размещена в разделе «Реквизиты» банковского мобильного приложения, где Канат легко и быстро оформил специальную карту для зачисления соцвыплат.

Открыть специальный счет дистанционно действительно не сложно. Для этого выберите банк, где вы планируете открыть спецсчет, пройдите регистрацию в мобильном приложении или на сайте финансового института, а также удаленную идентификацию.

Для того чтобы закрыть спецсчет, необходимо написать заявление в банк, которое можно подать в любое время, если иное не предусмотрено договором банковского обслуживания. Также закрыть спецсчет можно с помощью мобильного приложения банка. При закрытии «неприкосновенного» счета деньги, оставшиеся на нем, будут выданы вам или переведены по вашему требованию на другой банковский счет в соответствии с договором банковского обслуживания.

Факт №5. Банк не вправе отказать в открытии спецсчета клиенту, имеющему налоговую задолженность или просрочку по кредиту

Пример: У Марины возникли финансовые трудности: она уволилась с работы, по кредиту возникла просрочка, образовалась задолженность даже по коммунальным платежам. У нее были кое-какие накопления: пару месяцев назад она открывала спецсчет в банке, предназначенный для получения алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Однако деньги она не снимала, а копила. Марина боялась, что не сможет получить теперь средства со спецсчета, однако в банке ее опасения развеяли. Этих денег хватило ей на первое время. Марина решила вопрос с просроченной задолженностью, вместе с кредитором, к которому она обратилась, был найден компромисс по реструктуризации ее займа. И новая работа быстро подвернулась. А деньги на спецсчете женщина ежемесячно переводит на депозит, который недавно открыла. Теперь у нее есть финансовая подушка безопасности.

В Казахстане с 1 июля 2018 года введена в действие норма Налогового кодекса РК, согласно которой банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских услуг, могут отказать в открытии банковского счета налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность и задолженность по социальным платежам. Однако данная норма не распространяется на спецсчета.

Средства на спецсчете в полном объеме защищены от взыскания третьими лицами, в том числе при наличии у заемщиков просроченной задолженности по банковскому займу или микрокредиту. То есть, даже если вы выйдете на просрочку по кредиту, со спецсчета не могут быть наложены ограничения или списаны деньги в счет погашения задолженности.

Факт №6. Пополнять самостоятельно спецсчет нельзя

Пример: Сабина получает пособие по инвалидности, деньги «падают» на спецсчет, который она открыла в одном из банков. Девушка все денежные операции привыкла совершать онлайн. Также она работает фрилансером, и получает оплату за свои услуги веб-дизайнера на виртуальную карточку. Сперва она хотела переводить заработанные деньги на спецсчет, для большей сохранности, но у нее не получилось. В банке она выяснила, что на этот «неприкосновенный» счет не могут поступать никакие другие выплаты, только пособия и социальные выплаты от государства. Но зато со спецсчета можно переводить средства на текущие счета, в том числе на виртуальную карточку, с помощью которой можно безопасно расплачиваться в интернете, поскольку не нужно вводить данные основной банковской карты.

На специальные счета могут быть зачислены только социальные выплаты от государства, пособия, алименты на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, выплаты жилищных строительных сбережений граждан, образовательные накопительные вклады. Банками осуществляется контроль за поступлением денег на такие счета по соответствующему коду назначения платежа и отправителю денег.

Между тем, средства со спецсчета можно перевести на любую карту или отложить на депозит, можно снять в любом банкомате. Некоторые банки для удобства клиента открывают спецсчет вместе с пластиковой карточкой.

«Поэтому, если вы являетесь получателем социальных выплат от государства или, к примеру, получаете алименты на содержание несовершеннолетних детей, то открывайте только «неприкосновенный» счет! Это удобно, выгодно и безопасно», - советует Fingramota.kz.


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