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    Шесть европейских стран присоединяются к механизму обхода санкций США при торговле с Ираном

    30 Ноября 2019, 09:49

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция заявили о присоединении к механизму INSTEX, созданного для обхода американских санкций в торговле с Ираном, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на совместное заявление этих государств.

    В июле 2015 года Советом Безопасности ООН был единодушно одобрен Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (СВПД), который является ключевым инструментом глобального режима нераспространения.

    СВПД был заключен между Ираном и «шестеркой» международных посредников (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия). Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций.

    В прошлом году из СВПД вышли США, восстановив санкции. В качестве ответных шагов Тегеран приступил к постепенному сокращению своих обязательств по соглашению.

    «Учитывая постоянную европейскую поддержку соглашения и продолжающиеся усилия по имплементации экономической его части и содействие законной торговли между Европой и Ираном, мы сейчас находимся в процессе становления участниками Инструмента поддержки торговых обменов (INSTEX) при условии завершения национальных процедур», - говорится в совместном заявлении.

    INSTEX создали Германия, Великобритания и Франция в январе 2019 года, чтобы помочь компаниям из Европы обойти американские санкции при ведении бизнеса с Ираном.

    Шесть стран, присоединившихся к этому механизму, отметили, что они «придают первостепенное значение сохранению и полной реализации СВПД всеми вовлеченными сторонами».

    Эти государства призвали Тегеран немедленно вернуться к полному соответствию условиям и положениям ядерной сделки.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз Иран
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