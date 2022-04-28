Шесть экспортных контрактов на поставку из Казахстана в Кыргызстан заключили на $17,5 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершила работу казахстанская Торгово-экономическая миссия в г. Бишкеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли РК.

В ней приняли участие 20 отечественных компаний - производителей товаров и услуг, работающих в сфере пищепрома, металлургии, логистики, машиностроения, фармацевтики, химпрома.

В казахстанско-кыргызском бизнес-форуме, ТЭМ и В2В переговорах приняли участие более 100 компаний импортеров и производителей Кыргызстана.

Казахстан входит в тройку основных торгово-экономических партнеров Кыргызстана. Товарооборот между нашими странами за 2021 год составил $970,8 млн, что на 14,4% больше по сравнению с 2020 годом ($848,6 млн).

Экспорт из Казахстана в Кыргызстан за 2021 год вырос на 7,6% и составил $625,2 млн.

Рост экспорта в Кыргызстан обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: золото, воды минеральные и газированные, уголь каменный, лекарственные средства и легковые автомобили. Также в перечне основных экспортных товаров природный газ, металлопрокат, табачные изделия, цемент, строительные материалы.

Потенциал наращивания экспорта казахстанской обработанной продукции в Кыргызстан составляет более $100 млн. В основном это товары таких отраслей как пищевая, химическая, машиностроительная, фармацевтическая, металлургическая.

«В Казахстане зарегистрировано 247 совместных предприятий с участием кыргызского капитала. В основном, предприятия заняты в сфере оптовой и розничной торговли, строительства, продажи автомобилей, сельского хозяйства, легпрома. В Кыргызстане зарегистрировано 334 совместных предприятия с участием казахского капитала в таких сферах как финансовая деятельность, производство пищевых продуктов, торговля, ремонт автомобилей, транспорт и связь, строительство. Объем прямых казахстанских инвестиций в Кыргызстан уже превысил 1 млрд долларов», - сообщил заместитель министра торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, выступая в рамках Торгово-экономической миссии Казахстана.

Итогом переговоров казахстанского и кыргызстанского бизнеса на площадке ТЭМ стало заключение 6 экспортных контрактов на поставку из РК в КР соли, муки и макаронных изделий, пива и безалкогольных напитков, кондитерских изделий и молочной продукции. Общая сумма заключенных контрактов составила $17,5 млн.

Казахстанский бизнес продолжит торговые переговоры с потенциальными кыргызскими партнерами и после завершения работы ТЭМ.