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    Шесть членов ОПГ Коспаева находятся в розыске

    9 Января 2023, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шесть членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, находятся в розыске. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ».

    ОПГ состояла из 11 участников, где пятеро уже арестованы.

    Скрываются от следствия Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов.

    Также сообщалось о том, что журналист Михаил Козачков задержан по подозрению в пособничестве ОПГ, его арестовали на два месяца.

    Напомним, преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.

    Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ продолжается.

    Лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефону доверия АФМ 8 (7172) 708-478, 8 (727) 279-29-56.

    За предоставление информации предусмотрено вознаграждение.


    Фото: facebook.com/afm.rk
    Борьба с преступностью
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