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    Шесть человек застряли на канатной дороге в Павлодарской области

    3 Февраля 2023, 16:27

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Шесть человек застряли на канатной дороге в Павлодарской области. Это случилось на горнолыжном курорте «Мырзашокы» в Баянаульском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 16:32 поступило сообщение от отдела по чрезвычайным ситуациям Баянаульского района, что вблизи села Каражар, на горнолыжном курорте «Мырзашокы» (ТОО»Гамма«) из-за поломки ролика на канате произошла остановка канатной дороги, в результате чего на линии в воздухе остались 6 человек», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуация Павлодарской области.

    Сотрудники фирмы и спасатели ДЧС Павлодарской области с высоты ориентировочно 5 метров спасли 4 человек и с высоты ориентировочно 20 метров сняли еще двоих.

    «Для ликвидации происшествия были задействованы 9 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Павлодарской области», - добавили в ДЧС.


    Фото и видео ДЧС Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Видео МЧС
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